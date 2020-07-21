Galatasaray'a transfere büyük engel! 166 milyon...

Galatasaray'ın teknik patronu, 6 oyuncuyu takımda istemezken bu oyuncuların sarı-kırmızılılara maliyeti ise 21.2 milyon Euro'yu (yaklaşık 166 milyon TL) buluyor. İşte o isimler ve Cimbom'un yeni transfer yapmasını engelleyen maliyetleri...

Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor... Takvim'in haberine göre, Fatih Terim yeni sezonda başta Falcao olmak üzere Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne ve Maicon'u takımda düşünmüyor. Ancak bu oyuncular aldıkları yıllık ücret nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmayı hiç düşünmüyor.



Falcao yılda 7 milyon Euro alırken onu sırasıyla 3 milyon 850 bin Euro ile Feghouli, 3 milyon 350 bin Euro ile Belhanda, 2 milyon 300 bin Euro ile kiralık verilen Ryan Babel ve Diagne izliyor.

Galatasaray'a geri dönecek olan Maicon da yılda 2 milyon 200 bin Euro alıyor. Bu durumda Terim'in istemediği 6 oyuncuya yönetim yıllık toplam 21.2 milyon Euro ödeyecek.



Bu futbolcuların takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Terim'in yapacağı operasyon engelleniyor. Bu da transfer için en büyük pürüz olarak gösteriliyor.

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