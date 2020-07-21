21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a transfere büyük engel! 166 milyon...

Cimbom'da transfere büyük engel! 166 milyon...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Galatasaray'ın teknik patronu, 6 oyuncuyu takımda istemezken bu oyuncuların sarı-kırmızılılara maliyeti ise 21.2 milyon Euro'yu (yaklaşık 166 milyon TL) buluyor. İşte o isimler ve Cimbom'un yeni transfer yapmasını engelleyen maliyetleri...

Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor... Takvim'in haberine göre, yeni sezonda başta Falcao olmak üzere Feghouli, Belhanda, , Diagne ve Maicon'u takımda düşünmüyor. Ancak bu oyuncular aldıkları yıllık ücret nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmayı hiç düşünmüyor.

Falcao yılda 7 milyon Euro alırken onu sırasıyla 3 milyon 850 bin Euro ile Feghouli, 3 milyon 350 bin Euro ile Belhanda, 2 milyon 300 bin Euro ile kiralık verilen Ryan Babel ve Diagne izliyor.

Galatasaray'a geri dönecek olan Maicon da yılda 2 milyon 200 bin Euro alıyor. Bu durumda Terim'in istemediği 6 oyuncuya yönetim yıllık toplam 21.2 milyon Euro ödeyecek.

Bu futbolcuların takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Terim'in yapacağı operasyon engelleniyor. Bu da transfer için en büyük pürüz olarak gösteriliyor.

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