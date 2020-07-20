20 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda mesajı!

Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

Bir dönem forması giyen başarılı sol bek , futbol kariyerini noktaladığını açıklayan için veda mesajı yayınladı.

Galatasray'ın eski yıldız futbolcusu , -Göztepe karşılaşmasının ardından sezon sonu futbol kariyerini noktalayacağını açıklayan için veda mesajı yayınladı. Alex Telles sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülkesinden ilk kez Avrupa'ya gelen genç bir oyuncu için en iyi örneklerden biriydin. Kaptan. Galatasaray'da futbola ve hayata dair verdiğin tavsiyeleri hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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