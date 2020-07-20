Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda mesajı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen başarılı sol bek Alex Telles, futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Selçuk İnan için veda mesajı yayınladı.

Galatasray'ın eski yıldız futbolcusu Alex Telles, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ardından sezon sonu futbol kariyerini noktalayacağını açıklayan Selçuk inan için veda mesajı yayınladı. Alex Telles sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülkesinden ilk kez Avrupa'ya gelen genç bir oyuncu için en iyi örneklerden biriydin. Kaptan. Galatasaray'da futbola ve hayata dair verdiğin tavsiyeleri hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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