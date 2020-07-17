Okan Koç: Victor Ruiz'in Galatasaray ile anlaştığını duydum

A Spor yorumcusu Okan Koç, Transfer Raporu programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Flaş bir iddiada bulunan Koç, Beşiktaş'la olan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'in Galatasaray ile anlaştığını söyledi.

ABONE OL