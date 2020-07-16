16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da corona virüsü test sonuçları belli oldu

G.Saray'da Covid-19 test sonuçları belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'in 33. haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek olan 'ın corona virüsü test sonuçları belli oldu. Karşılaşma öncesi oyuncular ve teknik ekibe yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"2019-2020 Cemil Usta Sezonu 33.haftasında Göztepe ile oynayacağımız maç öncesi Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemizde bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

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