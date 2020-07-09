09 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması

Galatasaray'dan yabancı sınırı açıklaması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Kulübü, resmi internet sitesinden 2020-2021 sezonunda itibaren uygulanmaya başlayacak olan yeni yabancı sınırıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak , önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü


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