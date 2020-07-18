Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanlamasının ardından milli yıldız Arda Turan'dan paylaşım geldi. Turan'ın paylaşımında "Çok şükür bana bir ömür yeter..." ifadeleri yer aldı.

İsmi uzun süredir Galatasaray'la anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübün kendisi hakkında yayınladığı 'yalanlama' haberi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını Instagram'daki hikaye bölümünden paylaşan Arda Turan, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın paylaştığı o kare:

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