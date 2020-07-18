18 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Kulübü, başkan ve teknik direktör 'in, futbolcu 'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanlamasının ardından milli yıldız Arda Turan'dan paylaşım geldi. Turan'ın paylaşımında "Çok şükür bana bir ömür yeter..." ifadeleri yer aldı.

İsmi uzun süredir 'la anılan , sarı-kırmızılı kulübün kendisi hakkında yayınladığı 'yalanlama' haberi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını Instagram'daki hikaye bölümünden paylaşan Arda Turan, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın paylaştığı o kare:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Genç futbolcu Galatasaray yolunda! Genç futbolcu Galatasaray yolunda!
Terim kararını verdi! Emre Çolak... Terim kararını verdi! Emre Çolak...
Semih beklemede Semih beklemede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör