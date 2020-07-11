Seri kalmak istiyor
Galatasaray’ın 1 yıl daha kiralamak istediği Jean-Michael Seri, sarı-kırmızılılarda devam etmeyi tercih etti. Son sözü Premier Ligi kovalayan Fulham söyleyecek.
Sezonun ilk yarısında uyum sorunu yaşayan fakat ikinci devrede takımın maestrosu olan Jean-Michael Seri, kalmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kiralık oyuncular arasında tutmak istediği tek isim olan Fildişi Sahilli orta sahanın 1 yıl daha İstanbul'da yaşamaktan yana olduğu öğrenildi. Bu sezon sarıkırmızılılarda 34 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız 2 gol, 4 asistle oynadı.
YÜKSELEMEZSE KESİN
Champıonshıp'te 4. sırada bulunan ve bitime 4 maç kala play-off'a kalmayı büyük ölçüde garantileyen Fulham'ın durumu transferde etkili rol oynayacak. Eğer Fulham, Premier Lig'e yükselemezse Seri'nin kalması kolaylaşacak. İngiliz ekibinin başarılı olsa dahi Seri'yi tutup tutmayacağı bilinmiyor. Seri'yi Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında yer alıyor.
Savaş ÇORLU
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