11 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Seri kalmak istiyor

Seri kalmak istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Galatasaray’ın 1 yıl daha kiralamak istediği Jean-Michael , sarı-kırmızılılarda devam etmeyi tercih etti. Son sözü Premier Ligi kovalayan söyleyecek.

Sezonun ilk yarısında uyum sorunu yaşayan fakat ikinci devrede takımın maestrosu olan Jean-Michael , kalmak istiyor. Teknik direktör 'in kiralık oyuncular arasında tutmak istediği tek isim olan Fildişi Sahilli orta sahanın 1 yıl daha İstanbul'da yaşamaktan yana olduğu öğrenildi. Bu sezon sarıkırmızılılarda 34 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız 2 gol, 4 asistle oynadı.

YÜKSELEMEZSE KESİN
Champıonshıp'te 4. sırada bulunan ve bitime 4 maç kala play-off'a kalmayı büyük ölçüde garantileyen 'ın durumu transferde etkili rol oynayacak. Eğer Fulham, 'e yükselemezse Seri'nin kalması kolaylaşacak. İngiliz ekibinin başarılı olsa dahi Seri'yi tutup tutmayacağı bilinmiyor. Seri'yi Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında yer alıyor.
Savaş ÇORLU

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