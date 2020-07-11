11 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mariano el sıkıştı

Mariano el sıkıştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Ligin ikinci yarısında toparlayan Mariano'nun 1 yıl daha kalma ihtimali doğmuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmesi kesinleşti.

Ligin ikinci yarısında toparlayan Mariano'nun 1 yıl daha kalma ihtimali doğmuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmesi kesinleşti. 34 yaşındaki sağ bek, ile el sıkıştı. Galatasaray'ın bu bölgeye Olimpiakos'tan ayrılacak Omar Elabdellaoui'yi transfer edeceği öğrenildi.
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