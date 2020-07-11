Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı! İki yıldız kadroda yok
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Ankara kafilesinde yer alan isimler açıklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroda yer almadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürat çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, sınırlı alanda pas çalışmaları yaptı. Taktik çalışmalarla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray'ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.
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