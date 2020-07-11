11 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı! İki yıldız kadroda yok

A.Gücü maçı kafilesi açıklandı! İki yıldız kadroda yok
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'ın kafilesinde yer alan isimler açıklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren ve Mario Lemina kadroda yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürat çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, sınırlı alanda pas çalışmaları yaptı. Taktik çalışmalarla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

'ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, , Jean-Michael Seri, , , Younes , Martin Linnes, , Yunus Akgün, , Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

G.Saray'dan çifte transfer bombası! Terim ısrarla istedi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Metincan Cici’ye Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu Metincan Cici’ye Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu
Başarısızlığın faturası 450 milyon TL Başarısızlığın faturası 450 milyon TL
F.Bahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi F.Bahçeli yıldız takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devreye girdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör