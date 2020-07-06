06 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Jesse Sekidika girip yediriyor

Sekidika girip yediriyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Galatasaray'ın geleceğe dönük transferlerinden Jesse Sekidika fazla umut vermiyor. Nijeryalı futbolcu, 2 hafta önce Gaziantepspor mücadelesinde şans bulmuştu. Maçın son saniyesinde penaltıya sebep olan 23 yaşındaki futbolcu dün de 'a karşı kritik bir hata yaptı.

Galatasaray'ın geleceğe dönük transferlerinden Jesse Sekidika fazla umut vermiyor. Nijeryalı futbolcu, 2 hafta önce Gaziantepspor mücadelesinde şans bulmuştu. Maçın son saniyesinde penaltıya sebep olan 23 yaşındaki futbolcu dün de 'a karşı kritik bir hata yaptı. Sonradan oyuna girip Novak'ı unuttu. Kafa golü yedirdi. Hücuma katkı versin diye transfer edilen Sekidika'nın savunmada sürekli gol yedirmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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