11 Temmuz 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından bu sezon zirve yarışından uzaklaşan ve 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Çoğu bölgeye takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızı takım, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri biten Lemina ve Seri'nin alternatiflerini buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:16
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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta galibiyet alamayan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Cimbom, yeni sezonda yapacağı takviyelerle taraftarına bu sezonu unutturmak ve 23. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta saha transferi...

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Sezon başında kiralanan Mario Lemina ve Michael Seri ile yola devam etmeyecek olan Aslan, iki ismin de alternatifini buldu.

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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Galatasaray, Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilgileniyor.

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