Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından bu sezon zirve yarışından uzaklaşan ve 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Çoğu bölgeye takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızı takım, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri biten Lemina ve Seri'nin alternatiflerini buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:16 ABONE OL