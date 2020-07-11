11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Fatih Terim ısrarla istedi
Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından bu sezon zirve yarışından uzaklaşan ve 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Çoğu bölgeye takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızı takım, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri biten Lemina ve Seri'nin alternatiflerini buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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