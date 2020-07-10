Galatasaray Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, kıran kırana ve bol gollü mücadeleden son dakikada bulduğu golle 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası usta gazeteci karşılaşmayı değerlendirirken, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen ve adı Fenerbahçe ile Galatasaray'dan birine transfer olacağı konuşulan Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı.