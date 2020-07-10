10 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Galatasaray Ankaragücü'ne hazırlanıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

, 'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynandığı belirtidi. İdmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.

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