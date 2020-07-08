08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao ile Lemina yine yok

Falcao ile Lemina yine yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan , Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan , Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. 3 hafta önceki G.Antep maçında sakatlanan 34 yaşındaki Kolombiyalı, bu sezon parçalı formayla toplam 18'inci maçını kaçıracak. Sezon başı Southampton'dan kiralanan Mario Lemina da takım arkadaşından farklı değil. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha bugün, Galatasaray'da toplam 17. maçını kaçıracak.
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