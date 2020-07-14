14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret!

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Son dakika haberine göre; Kulüpler Birliği, Başkanı 'i evinde ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindeki başkanlar, Kulübü Başkanı 'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Cengiz'in evinde gerçekleştirilen ziyarette; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Saraç, Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk de yer aldı.

Kulüpler Birliği Mustafa Cengiz'i ziyaret etti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Onyekuru: Önceden biliyordum Onyekuru: Önceden biliyordum
Antrenmanlara başladı! Sneijder futbola geri mi dönüyor? Antrenmanlara başladı! Sneijder futbola geri mi dönüyor?
Kesin olarak ayrılıyor! Aslan'a sevindirici haber Kesin olarak ayrılıyor! Aslan'a sevindirici haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör