Akdeniz'de sıcak gece! İşte Fatih Terim'in Alanya maçı 11'i
Sivasspor’u geçip üçüncü sırayı kapmayı hedefleyen Galatasaray, zorlu Alanyaspor maç öncesi kadro sıkıntısı çekiyor. Ancak her şeye rağmen sarı-kırmızılılar 3 puanı alıp hem ölü toprağını üzerinden atmak hem de Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. İşte Fatih Terim'in Alanya maçı 11'i...
Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. İlk iki sıradaki Başakşehir ve Trabzonspor'u yakalamak imkansıza yakın olunca sarı-kırmızılıların önünde tek hedef kaldı o da DG Sivasspor'u geçerek ligi 3. sırada bitirmek. Ligde 6 maçtır kazanamayan ve arkasındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yakalanmak üzere olan Galatasaray'ın zorlu sınavı kazanmaktan başka çaresi yok. 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
ADEM BÜYÜK 11'E GİRİYOR
Cimbom'da sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik direktör Fatih Terim'i kadro kurmakta sıkıntıya sokuyor. Alanya karşılaşmasında Muslera, Andone, Lemina ve Falcao sakatlıkları sürdüğü için olmayacak. Kritik maç öncesi Feghouli ile Saracchi'nin de cezası bulunuyor. Salgın sonrası yapılan ilk maçta kırmızı kart gören Adem Büyük ise formasına kavuşuyor. Tecrübeli ismin 11'de olmasına kesin gözle bakılıyor. Alanyaspor'da ise cezalı olan Welington'dan başka eksik isim yok.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse
Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Taylan, Ömer, Emre Akbaba, Adem Büyük
BU SEZON 4. RANDEVU
G.Saray bu sezon Alanya ile 4. kez karşılaşıyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Belhanda'nın penaltı golüyle 1-0 kazanan Aslan, kupada ise iki müsabaka yaptı. Alanya'daki ilk maçı 2-0 kaybeden Cimbom, rövanşı 3-1 alsa da elenmişti.
İKİ KİŞİ KART SINIRINDA
Cimbom'da Seri ve Ömer Bayram bugün sarı kart görmeleri halinde Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
LİGDE HİÇ YENİLMEDİ
Süper Lig'de iki takım arasında bugün sekizinci maç oynanacak. İlk beş maçı kazanan Galatasaray altıncı müsabakada rakibiyle berabere kalmıştı. Cimbom yedinci maçında da üç puanı kapmıştı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 21 gol atarken, 6 kez kalesini kapatamadı.
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