Fatih Terim futbolcularını motive etti: Biz bitti demeden bitmez

Futbolcularıyla toplantı yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Yarıştan koptuğumuzu düşünen varsa bu düşüncesini çöpe atsın. Biz bitti demeden bitmeyecek” dedi.

Galatasaray bugün deplasmanda lider Medipol Başakşehir karşısında önemli bir maça çıkacak. Coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından iyi başlayamayan ve oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım bu müsabaka ile şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak istiyor.



OLUMSUZ DÜŞÜNCEDEN ARININ

Dünkü idman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonluk yarışından koptuğumuzu düşünen varsa bu düşüncesini çöpe atsın. Biz bitti demeden bitmeyecek" dedi.



BİZ FİNALLERİN TAKIMIYIZ

Terim, "Kazanırsak zirveye ortağız. Kaybedersek Devler Ligi de zora girer. Kritik bir maç. Zor maçların ve finallerin takımı olduğumuzu bir kez daha ispat edin" ifadesini kullandı.



CİMBOM FLORYA'DA KAMPA GİRDİ

Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla tamamlayan Galatasaray, Florya'da kampa girdi.

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