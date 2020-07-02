Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona eren Nijeryalı yıldız Onyekuru hakkında açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı ekip yayınladığı açıklamada Monaco ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.
AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.
Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Henry Onyekuru'nun sözleşme durumu hakkında pic.twitter.com/RxI4EFMz5P— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020
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