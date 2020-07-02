02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

, sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona eren Nijeryalı yıldız Onyekuru hakkında açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı ekip yayınladığı açıklamada Monaco ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.

Galatasaray'da Onyekuru depremi

AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.

Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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