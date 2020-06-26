26 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Trezeguet operasyonu! Aston Villa ile ilk görüşme yapıldı...

G.Saray'da transfer operasyonu! İlk görüşme yapıldı...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2020

geçen sezondan beri etmek istediği Mısırlı futbolcu için ’ya kiralama teklifinde bulundu. Trezeguet, 'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol 2 asistle oynadı.

Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.

İNGİLTERE'DE ETKİLİ OLAMADI

Sezon başında 10 milyon Euro'ya İngiliz kulüplerinden 'ya satılan Trezeguet, 'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı.

Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi haberin devamı

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Terim'in çok istediği öğrenildi. Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu.

ASTON VİLLA ATEŞ ALTINDA

İngiltere Premier Ligi'nde sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen Aston Villa'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu daha da kolaylaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi Galatasaray'a müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi
Galatasaray teklif yaptı Galatasaray teklif yaptı
Lemina müjdesi Lemina müjdesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör