Galatasaray'da Trezeguet operasyonu! Aston Villa ile ilk görüşme yapıldı...
Galatasaray geçen sezondan beri transfer etmek istediği Mısırlı futbolcu için Aston Villa’ya kiralama teklifinde bulundu. Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol 2 asistle oynadı.
Galatasaray Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.
İNGİLTERE'DE ETKİLİ OLAMADI
Sezon başında 10 milyon Euro'ya İngiliz kulüplerinden Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı.
FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Terim'in çok istediği öğrenildi. Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu.
ASTON VİLLA ATEŞ ALTINDA
İngiltere Premier Ligi'nde sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen Aston Villa'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu transfer daha da kolaylaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı