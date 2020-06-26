26 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray teklif yaptı

Galatasaray teklif yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Forvet transferinde teknik direktör 'in favorileri arasında yer alan 'in transferiyle ilgili açıklama geldi.

Forvet transferinde teknik direktör 'in favorileri arasında yer alan 'in transferiyle ilgili açıklama geldi. Kolombiyalı golcünün ilk takımı Club Deportivo Versalles'in yöneticisi Valmiro Viana'dan transfer açıklaması geldi. Viana, "Onun fikri Şampiyonlar Ligi'ni oynayan bir kulübe gitmek. Galatasaray ve Valencia'dan teklifler vardı. Kimi tercih edecek bilmiyorum" dedi.
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