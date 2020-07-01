01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Lemina açıklaması

Galatasaray'dan Lemina açıklaması
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

, 'in 29. haftasında oynanan maçından sakatlanan 'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldız futbolcunun sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

, Gabonlu yıldızı Mario 'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.

İşte sarı kırmızı kulübün yaptığı resmi açıklama;

"Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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