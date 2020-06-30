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Savaş Çorlu: Mert Hakan transferi konusunda Galatasaray sınıfta kalmıştır

Gün Ortası programında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılı takım için flaş ifadeler kullandı. Çorlu, "Mert Hakan transferi konusunda Galatasaray yönetimi sınıfta kalmıştır" dedi.
30.06.2020
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