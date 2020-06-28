Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karar verdi! Transfer...
Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta kariyerlerini sürdüren milli yıldızlarımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyordu. Peki genç futbolcuların transfer kararı ne olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.
Düsseldorf'ta, Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferde gözde isimleri Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın geleceği ise merak konusu oldu.
"KÜME DÜŞERSE ELDE TUTAMAYACAKLAR"
Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Ajansspor'un haberine göre; Milli yıldızlar Bundesliga 2'de oynamak istemediği için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.
KAAN AYHAN İÇİN 7 MİLYON EURO
Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Kaan Ayhan için Alman ekibi yaklaşık 7 milyon euro civarı bir bonservis bekliyor. Bu sezon 33 maçta 2 gol 3 asist üreten Kaan'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
KENAN KARAMAN'A BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR
Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden Kenan Karaman'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.
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