28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karar verdi! Transfer...

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karar verdi! Transfer...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Almanya Bundesliga'da küme düşen 'ta kariyerlerini sürdüren milli yıldızlarımız ve ve 'ın ilgilendiği iddia ediliyordu. Peki genç futbolcuların kararı ne olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan , sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

Düsseldorf'ta, Süper Lig devleri ile 'nin transferde gözde isimleri ve 'ın geleceği ise merak konusu oldu.

"KÜME DÜŞERSE ELDE TUTAMAYACAKLAR"

Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı.

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TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Milli yıldızlar Bundesliga 2'de oynamak istemediği için gelecek tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

KAAN AYHAN İÇİN 7 MİLYON EURO

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Kaan Ayhan için Alman ekibi yaklaşık 7 milyon euro civarı bir bonservis bekliyor. Bu sezon 33 maçta 2 gol 3 asist üreten Kaan'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

KENAN KARAMAN'A BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR

Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden Kenan Karaman'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.

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