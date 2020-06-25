25 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman geliyor!

Hasan Şaş gitmişti... İşte yerine yerine gelecek isim!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda görevinden istifa eden 'ın yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine daha önce de teknik ekipte görev almış Ayhan Akman girdi.

Galatasaray, bir süre önce teknik ekipteki görevinden ayrılan 'ın boşluğunu sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Ayhan Akman ile doldurma kararı aldı.

Takvim'de yer alan habere göre, yeni sezon öncesi görevine başlaması beklenen Akman, Levent Şahin'le birlikte teknik direktör 'in yardımcılığını yapacak.

43 yaşındaki tecrübeli isim daha önce Galatasaray'da Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un da yardımcısı olarak görev almıştı.

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