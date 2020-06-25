Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman geliyor!

Galatasaray'ın Velez'in Perulu stoperi Luis Abram'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi. Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı.