23 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Diagne'den Galatasaray mesajı: Geliyorum

Diagne'den Galatasaray mesajı! Geliyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'ın 'a kiralık olarak gönderdiği Senegalli forvet Diagne, sarı-kırmızılı takıma mesaj gönderdi. Yıldız golcü hesabından yaptığı paylaşımda geri döneceğini söyledi.

'ın sezon başında 'a kiraladığı ancak ekibinin yollarını ayırdığı Mbaye Diagne, hesabından Galatasaray'a seslendi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Diagne, Galatasaray formalı fotoğrafıyla ''Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah'' sözlerini kullandı.

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