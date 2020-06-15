Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Muslera ve Andone'nin sakatlık durumu ne?
Corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig ertelenmişti. 87 günlük bir ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmada sakatlanan Muslera ve Andone sakatlanarak sezonu kapattı. Galatasaray, Rize'de 3 puandan fazlasını kaybederek İstanbul'a dönüş yaptı. Muslera'nın sakatlığı dünya basınında da büyük yankı uyandırırken, Galatasaray'dan özel bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera ve Andone yaşadıkları ağır sakatlık sonrası sezonu kapattı. Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futbol büyük tepki toplayan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Skoda ile çarpışan Fernando Muslera, acı içerisinde yerde kaldı. Ambulans ve sedye ile oyundan çıkan Uruguaylı yıldız sezonu kapattı. Maçın ikinci yarısına Emre Akbaba ve Andone ile başlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştü. Andone, kaleci Tarık ile çarpıştı ve ağır bir sakatlık geçirdi. Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kaybederek Rize'den ayrıldı.
MUSLERA VE ANDONE'NİN SAĞLIK DURUMU NE?
Maçın ardından Muslera ve Andone'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadelerini seyirci ile paylaştı.
GALATASARAY'DAN MUSLERA VE ANDONE PAYLAŞIMI
Kalplerimiz sizinle! 💛❤️ pic.twitter.com/sRBiwQREew— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 15, 2020
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Geçmiş olsun Fernando Muslera 🙏— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2020
En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz.
VOLKAN DEMİREL MUSLERA'YI UNUTMADI
Get Well Soon Brother 🙏🏼@1_muslera_25 pic.twitter.com/1aN3WYrYph— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) June 14, 2020
DÜNYA BASININDA MUSLERA VE ANDONE'NİN SAKATLIĞI
Andone ve Muslera'nın sakatlanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. A bola, Tuttuosport, Calciomercato, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, explica ve the argus sitelerinde Muslera ve Andone manşetlerdeydi.
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