15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Muslera ve Andone'nin sakatlık durumu ne?

Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. 87 günlük bir ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında , Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmada sakatlanan Muslera ve sakatlanarak sezonu kapattı. Galatasaray, Rize'de 3 puandan fazlasını kaybederek İstanbul'a dönüş yaptı. Muslera'nın sakatlığı dünya basınında da büyük yankı uyandırırken, Galatasaray'dan özel bir paylaşım geldi.

'in 27. haftasında 'a konuk olan 'da Muslera ve yaşadıkları ağır sakatlık sonrası sezonu kapattı. Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futbol büyük tepki toplayan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Skoda ile çarpışan , acı içerisinde yerde kaldı. Ambulans ve sedye ile oyundan çıkan Uruguaylı yıldız sezonu kapattı. Maçın ikinci yarısına Emre Akbaba ve Andone ile başlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştü. Andone, kaleci Tarık ile çarpıştı ve ağır bir sakatlık geçirdi. Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kaybederek Rize'den ayrıldı.

MUSLERA VE ANDONE'NİN SAĞLIK DURUMU NE?

Maçın ardından Muslera ve Andone'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadelerini seyirci ile paylaştı.

GALATASARAY'DAN MUSLERA VE ANDONE PAYLAŞIMI

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VOLKAN DEMİREL MUSLERA'YI UNUTMADI

DÜNYA BASININDA MUSLERA VE ANDONE'NİN SAKATLIĞI

Andone ve Muslera'nın sakatlanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. A bola, Tuttuosport, Calciomercato, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, explica ve the argus sitelerinde Muslera ve Andone manşetlerdeydi.






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