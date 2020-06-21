Fraser veda etti

Galatasaray'ın Premier Lig takımlarıyla beraber istediği Ryan Fraser için Bournemouth menajeri Eddie Howe'dan açıklama geldi. Howe, başarılı kanat oyuncusunun kendileriyle son maçını oynadığını doğruladı.

Galatasaray'ın Premier Lig takımlarıyla beraber istediği Ryan Fraser için Bournemouth menajeri Eddie Howe'dan açıklama geldi. Howe, başarılı kanat oyuncusunun kendileriyle son maçını oynadığını doğruladı. "Tamamen küme düşme savaşına odaklanan oyuncuları istiyorum" dedi. Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray ile anılan Fraser, kendisine önerilen sözleşme teklifine olumsuz cevap vermişti.

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