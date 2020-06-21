21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Fraser veda etti

Fraser veda etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Galatasaray'ın takımlarıyla beraber istediği Ryan Fraser için Bournemouth menajeri Eddie Howe'dan açıklama geldi. Howe, başarılı kanat oyuncusunun kendileriyle son maçını oynadığını doğruladı.

Galatasaray'ın takımlarıyla beraber istediği Ryan Fraser için Bournemouth menajeri Eddie Howe'dan açıklama geldi. Howe, başarılı kanat oyuncusunun kendileriyle son maçını oynadığını doğruladı. "Tamamen küme düşme savaşına odaklanan oyuncuları istiyorum" dedi. Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray ile anılan Fraser, kendisine önerilen sözleşme teklifine olumsuz cevap vermişti.

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