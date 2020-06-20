Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında yarın Gaziantep FK’yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon, çeviklik ve sürat ile ısınmayla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Gaziantep FK karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

DİĞER