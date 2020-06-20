20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

Galatasaray Gaziantep FK maçına hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

’in 28’inci haftasında sahasında yarın FK’yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon, çeviklik ve sürat ile ısınmayla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından FK karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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