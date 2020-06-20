20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Sezon sonu belli olacak

Sezon sonu belli olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonumda bitecek olan Mariano sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu.

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonumda bitecek olan Mariano sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu. Sambacı, "Önümüzdeki sene Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi şampiyonluktan sonra tartışacağız. Şimdi sadece şampiyonluk ihtimalimizi düşünüyorum. Geleceğim sezon sonunda belli olacak" ifadesini kullandı.
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