Sezon sonu belli olacak

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonumda bitecek olan Mariano sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

G.Sarayile sözleşmesi sezon sonumda bitecek olan Mariano sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsiz konuştu. Sambacı, "Önümüzdeki sene Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi şampiyonluktan sonra tartışacağız. Şimdi sadece şampiyonluk ihtimalimizi düşünüyorum. Geleceğim sezon sonunda belli olacak" ifadesini kullandı.