20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Türk Telekom Stadı'nda sürpriz! Fatih Terim....

Türk Telekom Stadı'nda sürpriz! Fatih Terim....
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Seyircisiz oynanacak olan maçta karton taraftarlar tribünde yer alacak. Teknik direktör 'in torunları da tribünlerdeki yerini aldı. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla üç torununun fotoğraflarının stadyuma konulduğunu belirtti.

Galatasaray, 'in 28. haftasında pazar akşamı seyircisiz oynanacak olan Gaizantep FK maçı için Stadı tribünlerine, aralarında ve 'ın da yer aldığı ünlü simalar ve taraftarlarının kartondan görsellerini yerleştirmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp bir sürpriz daha yaparak teknik direktör 'in torunlarının fotoğraflarını da tribünlere yerleştirdi.

Terim de Instagram hesabından torunlarının söz konusu görsellerini paylaşarak, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.

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