Türk Telekom Stadı'nda sürpriz! Fatih Terim....
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Seyircisiz oynanacak olan maçta karton taraftarlar tribünde yer alacak. Teknik direktör Fatih Terim'in torunları da tribünlerdeki yerini aldı. Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla üç torununun fotoğraflarının stadyuma konulduğunu belirtti.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında pazar akşamı seyircisiz oynanacak olan Gaizantep FK maçı için Türk Telekom Stadı tribünlerine, aralarında Ali Sami Yen ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı ünlü simalar ve taraftarlarının kartondan görsellerini yerleştirmişti.
Sarı-kırmızılı kulüp bir sürpriz daha yaparak teknik direktör Fatih Terim'in torunlarının fotoğraflarını da tribünlere yerleştirdi.
Terim de Instagram hesabından torunlarının söz konusu görsellerini paylaşarak, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.
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