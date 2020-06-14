Rize tehlikesi
Ligin kalan bölümüne üç puanla başlamayı planlayan sarı-kırmızılıların son dönemdeki Rize performansı korkutuyor. Galatasaray, Rize deplasmanında çıktığı son 7 maçta sadece 2 kez galibiyet alabildi.
Lıgın kalan bölümüne üç puanla başlamayı planlayan sarı-kırmızılıların son dönemdeki Rize performansı korkutuyor. Galatasaray, Rize deplasmanında çıktığı son 7 maçta sadece 2 kez galibiyet alabildi. Bu maçlarda 4 kez berabere kalan sarıkırmızılılar, bir kez de yenildi. Galatasaray, ligde bu sezonun ilk yarısında Rizespor ile evinde karşılaşırken Talbi'nin kendi kalesine attığı ve Babel'in penaltıdan bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
SON MAC OLAYLI GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın Rize ile deplasmanda oynadığı son karşılaşma akıllara kazınmıştı. 32. haftadaki maçın 9. dakikasında sarıkırmızılılar Feghouli ile öne geçerken, Diagne penaltı kaçırmış, Muriç beraberliği sağlamıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise işler çığırından çıkmış, Emre Akbaba'nın trajik şekilde ayağı kırılmıştı.
Samudıo bu herkesi üzen hareket sebebiyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. 10 kişi kalan Rize 76. dakikada Aminu'nun golüyle öne geçerken, uzatma dakikalarında Diagne ile iki gol bulan Galatasaray üç puana ulaşmıştı. Karşılaşma sonunda Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karşılaşmanın hakemine veryansın ederken, "Silahım yanımda olsa hakemi vururdum" açıklaması yapmıştı.
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