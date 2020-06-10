10 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Süleyman’a yeni sözleşme

Süleyman’a yeni sözleşme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Galatasaray, altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil edilen Süleyman Luş'un sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray, altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil edilen Süleyman Luş'un sözleşmesini uzatacak. Genç sol bekin 2021 yılında sona erecek olan anlaşmasının 2025'e kadar uzatılacağı ifade edildi.
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