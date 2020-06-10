Süleyman’a yeni sözleşme

Galatasaray, altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil edilen Süleyman Luş'un sözleşmesini uzatacak.

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Galatasaray, altyapıda yıldızı parlayan ve zaman zaman A takım kadrosuna dahil edilen Süleyman Luş'un sözleşmesini uzatacak. Genç sol bekin 2021 yılında sona erecek olan anlaşmasının 2025'e kadar uzatılacağı ifade edildi.