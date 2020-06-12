Galatasaray teknik heyetinden 5 isme uyarı

Ligin 27. haftasında Rize'ye konuk olacak Galatasaray'da 5 futbolcuya uyarı. Teknik heyet, kart sınırında bulunan Feghouli, Donk, Mariano, Seri ve Adem'den dikkatli olmaları istedi.

Ligin 27. haftasında Rize'ye konuk olacak Galatasaray'da 5 futbolcuya uyarı. Teknik heyet, kart sınırında bulunan Feghouli, Donk, Mariano, Seri ve Adem'den dikkatli olmaları istedi. Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmada sıkıntı çeken Aslan'da; bu futbolcular, kart görmeleri halinde 28. haftadaki Gaziantepspor karşısında forma giyemeyecek.

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