12 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray teknik heyetinden 5 isme uyarı

5 isme uyarı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Ligin 27. haftasında Rize'ye konuk olacak Galatasaray'da 5 futbolcuya uyarı. Teknik heyet, kart sınırında bulunan Feghouli, Donk, Mariano, Seri ve Adem'den dikkatli olmaları istedi.

Ligin 27. haftasında Rize'ye konuk olacak Galatasaray'da 5 futbolcuya uyarı. Teknik heyet, kart sınırında bulunan Feghouli, Donk, Mariano, Seri ve Adem'den dikkatli olmaları istedi. Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda savunmada sıkıntı çeken Aslan'da; bu futbolcular, kart görmeleri halinde 28. haftadaki Gaziantepspor karşısında forma giyemeyecek.

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