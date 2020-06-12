Galatasaray Mustafa Cengiz için oynayacak!

Kalan 8 hafta için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hedeflenen şampiyonluk kupasını başkan Mustafa Cengiz'e armağan etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, son dönemde üst üste ameliyatlar geçiren Cengiz ile sezon sonunda kupayı kaldırmayı hedefliyor. Cimbom, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde Cengiz, görevindeki 3. yılında da şampiyonluk sevinci yaşayacak.

DURMAK YASAK!

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışan Galatasaray, basına kapalı bir idman yaptı. Cimbom'un pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdiği öğrenilirken, tüm futbolcular çalışmada yer aldı.

DİĞER