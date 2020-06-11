11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

‘Ben her duruma hazırım’

‘Ben her duruma hazırım’
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Galatasaray'ın gözdelerinden Cesar Montes, gazetesine konuştu. Valencia'nın ilgisine teşekkür etti.

Galatasaray'ın gözdelerinden Cesar Montes, gazetesine konuştu. Valencia'nın ilgisine teşekkür etti. Porto, Galatasaray ve Ajax'ın da istediği Meksikalı stoper, " Ligi dünyanın en iyilerinden biri. Oyunun ritmi farklı. Ben her duruma hazırım" dedi. Diğer teklifler içinse, "Bu konuyla menajerlerim ilgileniyor. Benim için en doğu seçimi yapacaklarına inanıyorum" iddiasını gündeme getirdi.
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