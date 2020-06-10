10 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

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Kapılar kapalı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yeni dönemde kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Babel’den kendisine takım bulması istendi.

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yeni dönemde kesinlikle kadroda düşünülmüyor. Devre arasında Ajax'a kiralanan tecrübeli futbolcu, sivri dilinin kurbanı oldu. Hollanda'da verdiği bir röportajda 'in teknik ve taktiğini eleştiren açıklamalarda bulunan Babel ile kesin olarak yollar ayrılacağı ifade edildi. Hatta menajeri aracılığıyla kendisinden kulüp bulmasının istendiği bildirildi.

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