Galatasaray Samuel Kalu transferinde sona yaklaştı!
Galatasaray transfere hızlı bir giriş yaptı. Yerli transferinde büyük ilerleme kat eden Galatasaray dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Dış basında çıkan haberlere göre, Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki Samuel Kalu ile Galatasaray anlaşmaya oldukça yakın. Peki, Samuel Kalu kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?
Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, gelecek sezon kadroda olmaması muhtemel olan kiralık futbolcuların yerini doldurmak için transferde emin adımlar atıyor. Satılması muhtemel birçok futbolcusu da olan sarı-kırmızılı ekip, yerli transferinde büyük adımlar attı. Yabancı transferinde de gelecek vadeden isimlere yöneliyor.
BORDEAUX FORMASI GİYEN SAMUEL KALU GALATASARAY'A YAKIN
Owngoalnigeria internet sitesinde yer alan habere göre Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki genç yetenek Samuel Kalu Galatasaray ile anlaşmaya yakın. Genç futbolcu Gent'ten 5 milyon euro bedelle Fransız ekibine transfer olmuştu. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan genç yıldız adayı her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabiliyor.
SAMUEL KALU KİMDİR?
Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde doğdu. 1,76 boyunda olan genç futbolcu sağ kanatta, sol kanatta ve ihtiyaç halinde forvet arkası görev alabiliyor. 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı. Ardından Slovakya'nın Trencin takımına giden Kalu, Belçika'nın Gent takımı tarafından keşfedildi. ve son olarak 5 milyon euro bedelle Fransa'nın Bordeaux takımına transfer oldu.
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