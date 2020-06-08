08 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Marcao Trabzon maçına

Marcao Trabzon maçına
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu.

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu. Brezilyalı stoperin 5 Temmuz'da Türk Telekom'da oynanacak derbisine yetişmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun , Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

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