Marcao Trabzon maçına

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu.

Antrenmanda yapılan maç esnasında sakatlanan ve ikinci derece iç yan bağında hasar meydana gelen Marcao'nun dönüş tarihi belli oldu. Brezilyalı stoperin 5 Temmuz'da Türk Telekom'da oynanacak Trabzonspor derbisine yetişmesi bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

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