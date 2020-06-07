07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Son karar Ahmet Çalık

Son karar Ahmet Çalık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Marcao'nun sakatlanmasıyla Ç. Rize maçında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı merak ediliyordu. Teknik direktör 'in Brezilyalı stoperin yetişmeme ihtimali üzerine Ahmet Çalık'ı hazırladığı öğrenildi.

Marcao'nun sakatlanmasıyla Ç. Rize maçında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı merak ediliyordu. Teknik direktör 'in Brezilyalı stoperin yetişmeme ihtimali üzerine Ahmet Çalık'ı hazırladığı öğrenildi. 14 Haziran'daki maçta defansın ortasında Donk ile Ahmet olacak. Emin Bayram kulübede Lemina orta sahada yer alacak.
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