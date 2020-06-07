07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Belaili ayrılacak

Belaili ayrılacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2020

'de top koşturan sol kanat oyuncusu Youcef Belaili'nin kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu için "Onyekuru kalmazsa sarı-kırmızılı formayı giyecek" haberleri Suudi basınında yer alıyor.

'de top koşturan sol kanat oyuncusu Youcef Belaili'nin kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın ilgisinin olduğu iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu için "Onyekuru kalmazsa sarı-kırmızılı formayı giyecek" haberleri Suudi basınında yer alıyor. Belaili bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları G.Saray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları
G.Saray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı G.Saray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı
Milan Baros'un değişimi şoke etti! Bir bakan dönüp bir daha bakıyor Milan Baros'un değişimi şoke etti! Bir bakan dönüp bir daha bakıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör