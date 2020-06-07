07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Beklere yenileme

Beklere yenileme
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2020

Galatasaray gelecek sezon sağ ve sol bekte büyük değişiklik yapmaya karar verdi. Mariano'nun kontratının bitmesi Linnes ve Şener'in beğenilmemesiyle bu bölgede üç ayrılık olması ve iki takviye yapılması planlanıyor.

Galatasaray gelecek sezon sağ ve sol bekte büyük değişiklik yapmaya karar verdi. Mariano'nun kontratının bitmesi Linnes ve Şener'in beğenilmemesiyle bu bölgede üç ayrılık olması ve iki takviye yapılması planlanıyor. Sol tarafta ise Saracchi'nin yeri banko fakat Nagatomo yolcu. Emre Taşdemir ise üçüncü sol bek pozisyonunda. Terim, bu bölgeye de bir futbolcu talep edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları G.Saray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları
G.Saray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı G.Saray Covid-19 test sonuçlarını açıkladı
Milan Baros'un değişimi şoke etti! Bir bakan dönüp bir daha bakıyor Milan Baros'un değişimi şoke etti! Bir bakan dönüp bir daha bakıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör