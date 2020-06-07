07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Bukari’nin fiyatı 3 milyon euro

Bukari’nin fiyatı 3 milyon euro
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Galatasaray'ın 500 bin euro'ya bitirmeye çalıştığı Osman Bukari için kulübü Tirencin, 3 milyon euro'luk fiyat biçti.

Galatasaray'ın 500 bin euro'ya bitirmeye çalıştığı Osman Bukari için kulübü Tirencin, 3 milyon euro'luk fiyat biçti. Temmuz 2018'de Accra Lions'tan 60 bin euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 8 gol, 12 asist yapınca dikkat çekmişti. FootballGana'nın haberine göre; Bukari'yi Galatasaray dışında Başakşehir ile da takip etmeye başladı.
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