01 Haziran 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Eski Galatasaraylı Milan Macvan basketbolu bıraktı!

Galatasaraylı eski oyuncu emekli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

2012-2014 dönemlerinde 'da da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Sırp basketbolcu , 30 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem 'da forma giyen Sırp basketbolcu , diz sakatlıklarından dolayı 30 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.
Sırbistan eski kaptanı Milan Macvan basketbolu bırakma kararı aldı. Bu kararını sosyal medya hesabından açıklayan Macvan, yaşadığı diz sakatlıklarından dolayı profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdığı belirterek, kendisine katkılarda bulunan antrenörlere, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür etti. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden 30 yaşındaki basketbolcu, bundan sonraki kariyerinde de basketbolun içinde olacağını söyledi.

Milan Macvan, kariyerinde Hemofarm, , Partizan, Galatasaray, EA7 ve Bayern Munih formalarıyla mücadele etti. Macvan ayrıca Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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