06 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a müjdeli haber! Mario Balotelli...

G.Saray'a müjdeli haber! Mario Balotelli...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

Yeni sezon için forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündemde yer alan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekiplerinden Brescia'da top koşturan ve takımdan ayrılacağı konuşulan İtalyan golcünün sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

ile Brescia arasında bir süredir yaşanan kriz ayrılıkla son buldu. Ilmessagger'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Serie A kulübü antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti.

BAŞKAN AYRILIĞIN SİNYALİ VERMİŞTİ

Brescia Başkanı Massimo Cellino sezon başında transfer ettikleri Mario Balotelli ile iplerin kopma noktasına geldiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE!

Gana asıllı İtalyan santrfor, santfor arayışlarında olan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Brescia'dan ayrılmasıyla boşa çıkan Mario Balotelli hakkında sarı-kırmızılılar teknik direktör 'in raporuna göre yol haritasını belirleyecek.

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