01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Göztepe talip oldu

Göztepe talip oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Mbaye Diagne'ye sürpriz bir talip çıktı. Göztepe'nin golcüyü kiralamak istediği ancak bir de şart sunduğu öğrenildi.

Mbaye Diagne'ye sürpriz bir talip çıktı. Göztepe'nin golcüyü kiralamak istediği ancak bir de şart sunduğu öğrenildi. 2.3 milyon euro'luk maaşının ancak yarısını karşılayabileceklerini belirten sarı-kırmızılılar kabul görmesi halinde transferi bitirmek istediklerini de bildirdi.
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