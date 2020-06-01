Göztepe talip oldu

Mbaye Diagne'ye sürpriz bir talip çıktı. Göztepe'nin golcüyü kiralamak istediği ancak bir de şart sunduğu öğrenildi.

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GALATASARAY HABERLERİ

Mbaye Diagne'ye sürpriz bir talip çıktı. Göztepe'nin golcüyü kiralamak istediği ancak bir de şart sunduğu öğrenildi. 2.3 milyon euro'luk maaşının ancak yarısını karşılayabileceklerini belirten sarı-kırmızılılar kabul görmesi halinde transferi bitirmek istediklerini de bildirdi.