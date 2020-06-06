06 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Cimbom’da çifte kutlama

Cimbom’da çifte kutlama
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Henry Onyekuru ile Marcao'nun yeni yaşları kutlandı. Onyekuru 23 yaşına girerken, Brezilyalı stoper Marcao ise 24'üncü yaş gününü kutladı.

Henry Onyekuru ile Marcao'nun yeni yaşları kutlandı. Onyekuru 23 yaşına girerken, Brezilyalı stoper Marcao ise 24'üncü yaş gününü kutladı. İdmanda Brezilya usulü kutlama yapıldı. Onyekuru bu fotoğrafı paylaşınca Donk kutlama mesajı paylaştı. Onyekuru ise "Teşekkürler amcaoğlu" yazdı.
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