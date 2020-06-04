04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Kıran kırana maç

Kıran kırana maç
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Galatasaray, 14 Haziran'da ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, 14 Haziran'da ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Yeşil takımda Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Onyekuru ve Falcao görev yaptı. Kırmızı takımda ise Okan, Linnes, Emin, Ahmet, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Jimmy, Adem ve Andone forma giydi. Çalışmalar bugün de sürecek. Futbolcular cumartesi günü bir kez daha maç yapacak.

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