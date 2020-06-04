04 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Luyindama altın madeni!

Luyindama altın madeni!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

'ın 'Boss'u Christian Luyindama için İngiliz ekipleri sırada.

'ın 'Boss'u Christian Luyindama için İngiliz ekipleri sırada. Sakatlığını atlatıp çalışmalarını sürdüren Kongolu yıldızı Everton, A. Villa, W. Ham, Bournemouth ve Wolves'in takip ettiği belirtildi. Ada basını, "Galatasaray onu altın madeni olarak görüyor ve en az 15 milyon euro istiyor. Bu ilgi resmi teklife dönüşürse fiyat 18, hatta 20 milyona çıkabilir" diye yazdı.

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