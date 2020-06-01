01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Milli oyuncular çoğalacak

Milli oyuncular çoğalacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2020

Yenı sezonda kadrosundaki yerli kalitesini yükseltecek Galatasaray böylece olası yabancı sınırlamasına önlem almış olacak.

Yenı sezonda kadrosundaki yerli kalitesini yükseltecek Galatasaray böylece olası yabancı sınırlamasına önlem almış olacak. Sarı- kırmızılılarda son dönemde sadece Ömer Bayram, A Milli Takım'a çağrılıyordu. Form tutmaya başlayan Emre Akbaba, yeni transferler Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın da 2021 yazında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda aday kadroda olacakları öngörülüyor. Eski yıllarda olduğu gibi Galatasaray yine domine edecek gibi görünüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Balotelli ipleri kopardı Balotelli ipleri kopardı
Galatasaray'a Rumen yıldız! Galatasaray'a Rumen yıldız!
Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! Bir gün G.Saray'ı.... Sarı kırmızılıları heyecanlandıran açıklama! "Bir gün G.Saray'ı...."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör