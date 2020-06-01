01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Tek düşüncesi şampiyonluk

Tek düşüncesi şampiyonluk
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel , bu aşamada sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel , bu aşamada sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sarı-kırmızılı takıma uyum sağladığını belirten Kolombiyalı futbolcu, "Ailece burada mutluyuz. Galatasaray'da kupalar kaldıracağım. Bunun için geldim. düşünmüyorum tamamen şampiyonluğa odaklandım" diye konuştu.
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