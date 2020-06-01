01 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray çalışmalarını sürdürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

ekiplerinden , 27. haftada oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Sabah gerçekleştirilen antrenmana genel kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı. Daha sonra pas çalışmaları yapıldı. Ana bölümde ise yönetimde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de 'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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